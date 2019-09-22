Министр обороны России оценил возможность открытой войны с Украиной

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что даже не хочет думать об опасности прямого военного столкновения между армиями России и Украины. Об этом он заявил в интервью газете «Московский комсомолец».



По его словам, в Украине к войне с Россией призывают некие «экстремисты», которых когда-то «все равно придется останавливать» и выразил сожаление, «что это не было сделано раньше».



«Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету», — подчеркнул Шойгу.



Украинцев и россиян глава Минобороны РФ назвал «братским народом» и отметил, что его родственники по маминой линии родом из Украины. «И я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет», — резюмировал Шойгу.

Украина, США и ряд других государств, а также НАТО, Парламентская Ассамблея ОБСЕ, ЕC обвиняют Россию во вмешательстве в ситуацию на Донбассе: в частности, в использовании регулярных войск, поставках оружия и финансовой поддержке боевиков группировок «ДНР» и «ЛНР». Российские власти отрицают военную помощь «Л-ДНР».