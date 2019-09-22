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Министр обороны России оценил возможность открытой войны с Украиной

22 сентября 2019, 10:28

Министр обороны России оценил возможность открытой войны с Украиной

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что даже не хочет думать об опасности прямого военного столкновения между армиями России и Украины. Об этом он заявил в интервью газете «Московский комсомолец».

По его словам, в Украине к войне с Россией призывают некие «экстремисты», которых когда-то «все равно придется останавливать» и выразил сожаление, «что это не было сделано раньше».

«Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету», — подчеркнул Шойгу.

Украинцев и россиян глава Минобороны РФ назвал «братским народом» и отметил, что его родственники по маминой линии родом из Украины. «И я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет», — резюмировал Шойгу.

Украина, США и ряд других государств, а также НАТО, Парламентская Ассамблея ОБСЕ, ЕC обвиняют Россию во вмешательстве в ситуацию на Донбассе: в частности, в использовании регулярных войск, поставках оружия и финансовой поддержке боевиков группировок «ДНР» и «ЛНР». Российские власти отрицают военную помощь «Л-ДНР».

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Россия-Украина

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