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Порошенко призвал не преувеличивать влияние Коломойского на Зеленского. Перед выборами говорил по-другому

22 сентября 2019, 11:34

Порошенко призвал не преувеличивать влияние Коломойского на Зеленского. Перед выборами говорил по-другому

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что влияние бизнесмена Игоря Коломойского на президента Владимира Зеленского и партию «Слугу народа» не стоит преувеличивать.

«Я думаю, что об этом нужно спрашивать у Коломойского и Зеленского», — сказал он в интервью Янине Соколовой на «5 канале» (принадлежит Порошенко).

Порошенко подчеркнул, что не может это комментировать. «Я думаю, что определенное влияние есть, но и преувеличивать его тоже не стоит», — добавил он.

Также Порошенко заявил о готовности провести встречу с Зеленским. По его словам, ранее у него уже был «очень короткий разговор» с Зеленским, в ходе которого стороны договорились встретиться. «Я готов к этой встрече, если он готов, и готов обойтись без этой встречи, если она ему не нужна», — сказал Порошенко.

Он также отметил, что после президентских выборов один раз встречался с Коломойским. По словам Порошенко, разговор состоялся по инициативе самого бизнесмена, продолжался не более получаса и был «ни о чем».

31 марта, после первого тура выборов президента, Петр Порошенко заявил, что во втором туре ему будет противостоять «марионетка Коломойского».

ТЕМЫ

Люди
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