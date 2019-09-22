Порошенко призвал не преувеличивать влияние Коломойского на Зеленского. Перед выборами говорил по-другому

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что влияние бизнесмена Игоря Коломойского на президента Владимира Зеленского и партию «Слугу народа» не стоит преувеличивать.



«Я думаю, что об этом нужно спрашивать у Коломойского и Зеленского», — сказал он в интервью Янине Соколовой на «5 канале» (принадлежит Порошенко).



Порошенко подчеркнул, что не может это комментировать. «Я думаю, что определенное влияние есть, но и преувеличивать его тоже не стоит», — добавил он.



Также Порошенко заявил о готовности провести встречу с Зеленским. По его словам, ранее у него уже был «очень короткий разговор» с Зеленским, в ходе которого стороны договорились встретиться. «Я готов к этой встрече, если он готов, и готов обойтись без этой встречи, если она ему не нужна», — сказал Порошенко.



Он также отметил, что после президентских выборов один раз встречался с Коломойским. По словам Порошенко, разговор состоялся по инициативе самого бизнесмена, продолжался не более получаса и был «ни о чем».

31 марта, после первого тура выборов президента, Петр Порошенко заявил, что во втором туре ему будет противостоять «марионетка Коломойского».