Лубинец отрицает, что его депутатская группа работает в интересах «Слуги народа»

Лидер депутатской группы в Верховной Раде «За будущее» Дмитрий Лубинец отрицает, что группа голосует в интересах фракции «Слуги народа».



«Мы решили, что будем поддерживать все позитивные инициативы как президента, так и монобольшинства. <...> Все негативные вещи мы не просто не поддерживаем, а и открыто критикуем», — сказал Лубинец в эфире «Українського радіо».



К таким негативным явлением он отнес «турборежим» в принятии законопроектов, в котором он видит нарушение регламента.

В группу «За будущее» входит 23 депутата-мажоритарщика. Самовыдвиженец Дмитрий Лубинец был избран по округу № 60 в Донецкой области.