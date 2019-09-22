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Лубинец отрицает, что его депутатская группа работает в интересах «Слуги народа»

22 сентября 2019, 12:35

Лубинец отрицает, что его депутатская группа работает в интересах «Слуги народа»

Лидер депутатской группы в Верховной Раде «За будущее» Дмитрий Лубинец отрицает, что группа голосует в интересах фракции «Слуги народа».

«Мы решили, что будем поддерживать все позитивные инициативы как президента, так и монобольшинства. <...> Все негативные вещи мы не просто не поддерживаем, а и открыто критикуем», — сказал Лубинец в эфире «Українського радіо».

К таким негативным явлением он отнес «турборежим» в принятии законопроектов, в котором он видит нарушение регламента.

В группу «За будущее» входит 23 депутата-мажоритарщика. Самовыдвиженец Дмитрий Лубинец был избран по округу № 60 в Донецкой области.

ТЕМЫ

Люди
Дмитрий Лубинец
Организации
Слуга народа За будущее

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