Порошенко заявил, что соглашения Штайнмайера «не существует в природе», а формулу написал Лавров

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что «формулы Штайнмайера» «не существует в природе». В интервью Янине Соколовой на «5 канале» он рассказал, что обсуждение формулы состоялось на последней встрече лидеров стран «нормандской четверки» в Берлине в 2016 году.



«Когда [президент России Владимр] Путин сказал: у нас есть формула [тогдашнего главы МИД Франка-Вальтера] Штайнмайера, написанная [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым. Я говорю: извините, вот есть письмо двух министров иностранных дел Франции и Германии господина Штайнмайера, где они излагают, что это — формула Штайнмайера. Пожалуйста, посмотрите. Он, Путин, берет эту форму, читает и говорит: нет, это совсем не то, у нас написал Лавров формулу Штайнмайера», — заявил Порошенко.



Пятый президент подчеркнул, что тогда предложил Путину согласовать это с самим Штайнмайером, но президент РФ отказался, заявив, что немецкого главу МИД украинская сторона «переагитировала».



Он также рассказал о предложении Путина провести выборы на Донбассе еще в 2015 году.



«Я также могу вам рассказать еще одну историю, когда Путин предложил мне, когда еще были диалоги, это мне кажется, был 2015 год, говорит: "Что вы спорите, давайте мы с вами договоримся, кого мы выберем и проведем это через выборы — это единственно возможный путь". Я говорю: "Нет, выбирать, даже лидеров местного самоуправления, будет украинский народ. И ни с кем я не собираюсь ни согласовывать, кого выбирать, ни отдавать, какую часть полномочий мы им делегируем. Есть закон — он равен для всех"», — подчеркнул Порошенко.

«Формула Штайнмайера» подразумевает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно получат «особый статус» самоуправления на период проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает выборы демократичными, то Верховная Рада должна принять закон об «особом статусе» на постоянной основе. В последние дни в Киеве ведутся дискуссии о возможности применения формулы.



Глава МИД Украины Вадим Пристайко подтвердил, что текст формулы должны согласовать и подписать участники Трехсторонней контактной группы в Минске. Это является одним из условий для встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия). Также Пристайко озвучил последнюю редакцию текста «формулы Штайнмайера».