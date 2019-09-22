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Порошенко заявил, что соглашения Штайнмайера «не существует в природе», а формулу написал Лавров

22 сентября 2019, 13:07

Порошенко заявил, что соглашения Штайнмайера «не существует в природе», а формулу написал Лавров

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что «формулы Штайнмайера» «не существует в природе». В интервью Янине Соколовой на «5 канале» он рассказал, что обсуждение формулы состоялось на последней встрече лидеров стран «нормандской четверки» в Берлине в 2016 году.

«Когда [президент России Владимр] Путин сказал: у нас есть формула [тогдашнего главы МИД Франка-Вальтера] Штайнмайера, написанная [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым. Я говорю: извините, вот есть письмо двух министров иностранных дел Франции и Германии господина Штайнмайера, где они излагают, что это — формула Штайнмайера. Пожалуйста, посмотрите. Он, Путин, берет эту форму, читает и говорит: нет, это совсем не то, у нас написал Лавров формулу Штайнмайера», — заявил Порошенко.

Пятый президент подчеркнул, что тогда предложил Путину согласовать это с самим Штайнмайером, но президент РФ отказался, заявив, что немецкого главу МИД украинская сторона «переагитировала».

Он также рассказал о предложении Путина провести выборы на Донбассе еще в 2015 году.

«Я также могу вам рассказать еще одну историю, когда Путин предложил мне, когда еще были диалоги, это мне кажется, был 2015 год, говорит: "Что вы спорите, давайте мы с вами договоримся, кого мы выберем и проведем это через выборы — это единственно возможный путь". Я говорю: "Нет, выбирать, даже лидеров местного самоуправления, будет украинский народ. И ни с кем я не собираюсь ни согласовывать, кого выбирать, ни отдавать, какую часть полномочий мы им делегируем. Есть закон — он равен для всех"», — подчеркнул Порошенко.

«Формула Штайнмайера» подразумевает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно получат «особый статус» самоуправления на период проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает выборы демократичными, то Верховная Рада должна принять закон об «особом статусе» на постоянной основе. В последние дни в Киеве ведутся дискуссии о возможности применения формулы.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко подтвердил, что текст формулы должны согласовать и подписать участники Трехсторонней контактной группы в Минске. Это является одним из условий для встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия). Также Пристайко озвучил последнюю редакцию текста «формулы Штайнмайера».

ТЕМЫ

Люди
Владимир Путин Сергей Лавров Петр Порошенко Франк-Вальтер Штайнмайер
Прочее
местные выборы формула Штайнмайера

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