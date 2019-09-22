В Петербурге задержали троих активистов на Марше мира, где требовали прекратить войну в Украине и Сирии

В Санкт-Петербурге задержали троих участников Марша мира. Об этом сообщает «Радио Свобода».



Отмечается, что активисты стояли с плакатами, сменяя друг друга. Трое из них — Семен Ткачук, Владимир Шипицын и Татьяна Сичкарева были задержаны. Полицейские не объяснили им причину задержания и доставили в отдел. Подеркивается, что задержанных особо возмутил досмотр и изъятие вещей у Владимира Шипицына — без понятых.



Активисты требовали прекратить военные действия на территории Украины и вывести оттуда войска, в каком бы статусе они там ни находились, вернуть Украине и Грузии аннексированные территории, отказаться от военной поддержки режима Башара Асада в Сирии.



Всего в акции, посвященной Международному Дню мира, приняли участие несколько десятков человек. Люди прошли маршем от Невского проспекта вдоль канала Грибоедова, а затем по Исаакиевской площади до Адмиралтейства.