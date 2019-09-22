В Раде объяснили правила пересечения линии соприкосновения для граждан, которым еще нет 16 лет

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Руслан Горбенко опроверг, что в октябре через линию соприкосновения на Донбассе перестанут пропускать без паспорта граждан, которые не достигли 16 лет.



«Дорогие земляки, прошу прощения за непрофессиональные действия некоторых чиновников, которые печатают такие объявления», — написал он в Facebook, опубликовал соответствующее фото с пункта пропуска.



Горбенко разъяснил, что в постановлении Кабинета министров № 815, которая вступает в силу 30 октября, в пункте 6 говорится: «Выезд с территории ОРДЛО граждан не достигших 16 лет в сопровождении родителей по свидетельствам о рождении разрешен. Въезд на территории ОРДЛО граждан не достигших 16 лет (имеющих только свидетельство о рождении) в сопровождении родителей разрешен, только при предоставлении справки о подаче документов для получения паспорта».



«В любое удобное для вас время выезжаем и оформляем для своих детей паспорта», — резюмировал он.





Паспорт в Украине оформляется с 14 лет.