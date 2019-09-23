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Украинский военный был ранен на Донбассе

23 сентября 2019, 08:21

Украинский военный был ранен на Донбассе

За минувшие сутки в результате обстрелов на Донбассе ранение средней степени тяжести получил украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Подчеркивается, что всего в воскресенье боевики15 раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики совершили 7 обстрелов украинских позиций: трижды неподалеку Николаевки — из стрелкового оружия; вблизи Новогнатовки — из автоматического гранатомета; неподалеку Водяного — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Лебединского — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики совершили 8 обстрелов позиций ООС: вблизи Крымского и Южного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Железного и Новгородского — из минометов калибра 82-мм; неподалеку Майорска — из ручных противотанковых гранатометов; вблизи Луганского — из станкового противотанкового гранатомета; в районе Зайцево и неподалеку Новолуганское — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По информации штаба, с начала текущих суток незаконные вооруженные формирования 3 раза нарушили режим прекращения огня. Огонь велся вблизи Новотроицкого — из автоматического гранатомета; дважды вблизи Богдановки — из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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