У Зеленского выступили за большой договор ключевых стран для гарантии целостности Украины

У президента Украины Владимира Зеленского рассматривают и поднимают на различных переговорах идею о подписании масштабного договора с участием ведущих мировых держав, чтобы закрепить «на столетия» суверенитет и территориальную целостность Украины, чего не обеспечил в свое время Будапештский меморандум. Об этом сообщил помощник Зеленского Андрей Ермак в интервью LB.ua.



«У нас есть идея — сейчас я говорю об этом впервые — которая теперь звучит в переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все самые крупные игроки — Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность», — сказал он.



Ермак отметил, что поскольку у Украины уже есть опыт неработающих документов и гарантий, под которые Украина сделала серьезные шаги, начиная с момента обретения независимости, то он считает, что как «один из элементов гарантии в Украине должны появиться штаб-квартиры международных организаций».



Говоря о возможности присоединения США к переговорам в «нормандском формате», Ермак отметил, что президент Зеленский уже озвучил четкую стратегию, что пока есть переговоры в Минске и «нормандский» формат, и Украина сделает все, чтобы двигаться в этих рамках.



«Если на каком-то этапе мы поймем, что "нормандский" формат не работает, будем искать другие форматы», — добавил помощник президента.



Также Ермак заверил, что Зеленский не пойдет на федерализацию Украины для возвращения Донбасса.