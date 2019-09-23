В России объявили о раскрытии убийства певца Михаила Круга

Следственный комитет России отчитался о раскрытии убийства певца Михаила Круга, совершенного в 2002 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Отмечается, что преступление было совершено двумя членами банды «Тверские волки», Дмитрием Веселовым и Александром Агеевым. В ходе следственных действий Агеев сообщил, что они планировали лишь ограбить дом Круга, чтобы потом шантажировать его.







Как заявил Агеев, он и его подельник должны были совершить кражу антиквариата и ценностей из дома Круга в Твери по указанию местного криминального авторитета по прозвищу Лом. Предполагалось, что Круг, обнаружив пропажу, обратится к Лому за помощью, тот поможет вернуть похищенное. Таким образом певец станет обязанным криминальному авторитету и в дальнейшем будет выплачивать ему процент с гонораров.



По словам преступников, Круга с семьей не должно было быть дома, но в момент ограбления певец, его жена и теща неожиданно вернулись. «Возникшие препятствия Веселов, не задумываясь, решил устранить, применив к теще Круга насилие. Когда на пути злоумышленника внезапно возник Михаил Круг, Веселов выстрелил в него 2 раза», — говорится в сообщении Следкома.



Веселов был убит в 2003 году другим членом банды «Тверские волки» Александром Осиповым. Осипов рассказал следствию, что был знаком с певцом и являлся его поклонником, и убийство Веселова совершил из мести.



Агеев и Осипов сейчас отбывают пожизненное наказание за другие преступления. Лом погиб в 2006 году.