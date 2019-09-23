Зеленский подписал закон об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон № 1012 о процедуре импичмента.



Как сообщается на сайте парламента, 23 сентября законопроект был возвращен с подписью президента.



10 сентября Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №1012, согласно которому парламент может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или другого преступления.



В случае включения в повестку дня вопроса об инициировании импичмента Верховная Рада создает специальную временную следственную комиссию для проведения расследования факта и обстоятельств совершения президентом государственной измены или иного преступления.



Вопрос о досрочном прекращении полномочий президента выносится на голосование на открытом заседании парламента. В случае если депутаты проголосовали за импичмент, это решение передают в Конституционный суд для подтверждения законности процедуры.



В случае положительного заключения КС решение об импичменте будет считаться принятым. Но если после выводов временной следственной комиссии Рада проголосует против импичмента, спикер парламента должен извиниться перед президентом.

19 сентября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон об импичменте и направил на подпись президенту Владимиру Зеленскому.