На Парубия открыли уголовное производство из-за событий 2 мая в Одессе

Экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий подтвердил факт заведения против него уголовного производсвта о якобы создании вооруженных группировок для массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе. На своей странице в Facebook и назвал это «зазеркальным абсурдом».



«За организацию защиты Одессы весной 2014-го. Правда, в своем письме ГБР это называет «массовыми беспорядками», — возмутился он.



По его словам, «отчаянное противодействие украинской власти и гражданского общества гибридному захвату путинской Россией всего нашего юго-востока — восьми украинских областей, через захват власти пророссийскими силами в областных центрах, в том числе и в Одессе» в Госбюро расследований уже классифицируется как «факт создания и координации Парубием А.В. общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 02.05.2014 на территории Одессы».



Парубий добавил, что на Майдане, в АТО и «при защите наших южных областей, останавливая «русскую весну», он «делал все возможное и невозможное для защиты Украины».



Бывший спикер Рады подытожил, что будет продолжит это делать, и «пусть это всегда помнят враги Украины».

В конце августа юрист и бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что обратится в ГБР с заявлением о якобы преступлении Андрея Парубия. Речь шла об «организации массовых беспорядков» в Одессе.