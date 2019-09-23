После послания Зеленского в НАБУ начали массово звонить украинцы. В Бюро говорят, что президент ошибся

Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро призвал президента Украины Владимира Зеленского не распространять дезинформацию о полномочиях органа. На сайте Совета появилось данное сообщение после того как Зеленский выпустил видеообращение к украинцам с призывом сообщать о коррупционных преступлениях на горячую линию НАБУ.



В Набсовете напомнили, что детективы Бюро занимаются только коррупционными правонарушениями, которые были совершены высшими должностными лицами и составляют угрозу национальной безопасности, о чем не сказал в своем обращении президент. А коррупционные преступления расследуют не только детективы НАБУ, но также и полиция Украины, и Госбюро расследований (ГБР).



«Из-за ложной информации о полномочиях Бюро, горячая линия НАБУ будет перегружена звонками о нарушениях, которые не являются подследственными органа. Такие действия главы государства могут привести к дестабилизации работы Бюро и вызвать шквал негатива населения в связи с тем, что большинство граждан не являются специалистами в Уголовном процессуальном кодексе Украины и полностью доверяют словам президента. Следовательно, граждане будут требовать от органа расследования дел, которые ему не подследственны», - говорится в сообщении.



В Набсовете также призвали президента растолковать сферу ответственности НАБУ и указать, что по поводу коррупционных преступлений, которые не входят в компетенцию Бюро, надо обращаться в Нацполицию, ГБР и СБУ. Также в НАБУ предложили рассмотреть предложение о создании универсальной горячей линии для сообщения о коррупции.