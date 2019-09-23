Трамп ожидает «большей честности» при Зеленском

Президент США Дональд Трамп считает, что при президенте Владимире Зеленском в Украине будет «больше честности», передает Fox News.



«Мы хотим честности, когда имеем дело со страной. И я думаю, что с новым президентом мы увидем куда больше честности в Украине», — сказал он.



Трамп добавил, что считает обсуждение коррупции важным процессом. «Если вы не говорите о коррупции, то зачем давать деньги стране, которая, по вашему мнению, коррумпирована», — подчеркнул.



На вопрос о том, как серьезно он относится к угрозе импичмента из-за публикаций о беседе с Зеленским, президент США ответил: «Вообще не серьезно».

Ряд американских СМИ сообщили, что Дональд Трамп в телефонной беседе 25 июля пытался убедить Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который намерен участвовать в президентских выборах 2020 года.



После появления этой информации Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку переговоров с Зеленским. Трамп и Байден ранее заявили о намерениях участвовать в президентских выборах 2020 года.



Трамп утверждает, что «ничего особенного» в этом разговоре сказано не было. Глава МИД Украины Вадим Пристайко подчеркнул, что Трамп не оказывал давление на Зеленского, а также предположил, что украинского президента хотят втянуть в противостояние между демократами и республиканцами.



В Конгрессе допустили начало процедуры импичмента в отношении президента США, если давление Трампа на Зеленского будет доказано.





