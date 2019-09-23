Подробности переговоров с Россией и рабский труд в тюрьмах под контролем «Л-ДНР». Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 23 сентября, в обзоре «Донбасс: полный доступ».

Политика



Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер убежден, что выполнение Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе не принесет политического ущерба Украине.



Украина и Россия могут согласовать списки для следующего обмена удерживаемыми лицами через месяц. Об этом сообщил помощник главы государства Андрей Ермак в интервью LB.ua. Также он дал оценку переговорам и прокомментировал совместную работу с представителями Кремля. Ермак описал планы нынешней украинской власти относительно дальнейшего положения Донбасса. В команде президента Украины заявили, что работают над созданием Фонда по восстановлению Донбасса.



Руководитель «представительства» группировки «ДНР» в Марселе Юбер Файяр был освобожден из тюрьмы во Франции.



Общество



Трое детей и один взрослый отравились угарным газом в Горловке 22 сентября.



Горняк погиб в результате обрушения на шахте в Ровеньках.



Экономика



В Донецке наблюдается нехватка кадров в коммунальной и электротранспортной сферах.



Права человека



Офис украинской омбудсвумен получил информацию о том, что в тюрьмах на неподконтрольной территории Донбасса заключенных используют как «бесплатную рабочую силу». Об этом во время своего выступления в Варшаве на совещании ОБСЕ по человеческому измерению заявила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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