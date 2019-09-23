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Денисова рассказала ОБСЕ о пытках и нарушениях прав человека в Крыму и на Донбассе

23 сентября 2019, 23:24

Денисова рассказала ОБСЕ о пытках и нарушениях прав человека в Крыму и на Донбассе

На территории России и аннексированного Крыма на сегодняшний день незаконно удерживаются 113 граждан Украины, которых нужно освободить. Об этом во время своего выступления в Варшаве на совещании ОБСЕ по человеческому измерению заявила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Она отметила, что задержанные украинцы подвергаются пыткам, их права нарушаются, на что должно обратить внимание международное сообщество.

«В пенитенциарных учреждениях в России, на территории крымского полуострова незаконно содержатся 113 граждан Украины, в том числе 89 крымских татар. Оккупационные власти продолжают безосновательно задерживать наших граждан в Крыму, любому человеку грозит лишение свободы без каких-либо надлежащих на то оснований и надежды на справедливый суд», - заявила Денисова.

Она подчеркнула, что на территории России и в оккупированном Крыму в отношении граждан Украины нарушается принцип презумпции невиновности, некоторые граждане пропадают без вести.

«Нам известны факты избиения, применения электрошокеров, психологического давления, отсутствия квалифицированной медицинской помощи», - подчеркнула она.

Денисова сообщила, что 35 украинцев, освобожденных 7 сентября, подтвердили факты пыток, жестокого обращения с ними во время задержания и пребывания в местах несвободы на территории России и оккупированного Крыма.

Денисова отметила, что аналогичная ситуация наблюдается на территориях Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных украинской власти. Офис украинской омбудсвумен получил информацию о том, что в тюрьмах на неподконтрольной территории Донбасса заключенных используют как «бесплатную рабочую силу».

ТЕМЫ

Прочее
Пытки права человека
Люди
Людмила Денисова
Места
Донбасс Крым

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