Десять человек пострадали в столкновении авто на Донетчине

Десять человек, среди которых трое детей, пострадали во время ДТП в Великоновоселковском районе Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



«Полицейские установили, что 53-летний водитель автомобиля ГАЗ 2410 на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю "Opel Vivaro", в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП травмировались 10 человек, трое из них - дети. Шестерых пострадавших доставили в больницу», - говорится в сообщении.

Полиция начала досудебное расследование по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).