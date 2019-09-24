На Донбассе зафиксировали 24 обстрела, есть раненые военные

За минувшие сутки боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских военных, заявили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, четыре раза неподалеку Богдановки — из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды вблизи Новотроицкого — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, дважды неподалеку Водяного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Пищевика — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Гнутово — из ручного противотанкового гранатомета, около Талаковки, Новогнатовки, Красногоровки — из стрелкового оружия.



По информации штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, трижды неподалеку Луганского — из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, по два раза неподалеку Попасной и Новолуганского и один раз вблизи Орехово — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды неподалеку Травневого и один раз около Зайцево — из стрелкового оружия.



С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования 2 раза нарушили режим прекращения огня, добавили в штабе.



Так по одному обстрелу из стрелкового оружия зафиксировали около Красногоровки и Травневого.