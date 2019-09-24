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В СНБО не нашли оснований вводить санкции против NewsOne и «112 Украина»

24 сентября 2019, 09:28

В СНБО не нашли оснований вводить санкции против NewsOne и «112 Украина»

В Совете нацбезопасности и обороны не нашли оснований для введения санкций в отношении телеканалов NewsOne и «112 Украина». Об этом говорится в ответе ведомства на запрос «Українських Новин».

Верховная Рада 8-го созыва индицировала введение санкций против этих телеканалов почти год назад, в октябре 2018 года. В марте СНБО рассмотрело постановление Рады и поручил СБУ проверить компании ООО «Новини 24 години», ООО «Партнер ТВ», ООО «Лидер ТВ», ООО «Телерадиокомпания «112-ТВ», ООО «ТВ Вибор», ООО «Новий формат ТВ» и ООО «Ариадна ТВ» на причастность к террористической деятельности.

«Службой безопасности Украины фактов, подтверждающих участие указанных юридических лиц в террористической деятельности, не предоставлено», — сказано в ответе СНБО.

Таким образом, не обнаружено оснований для введения санкций.

Владельцем NewsOne и «112 Украина» является нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь», соратник Виктора Медведчука Тарас Козак.

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