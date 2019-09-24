Министр экономики еще не думал о возможности торговли с Донецком и Луганском

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в интервью «Громадському» заявил, что у него пока нет позиции относительно возможности возобновления торговли с неподконтрольными районами Донбасса.



Так Милованов прокомментировал заявление министра иностранных дел Вадима Пристайко, который выступил за возвращение украинских продуктов в магазины в оккупации.



«Я уверен, наши департаменты имеют какие-то [экономические] оценки, Национальный банк имеет. Но я об этом не думал, у меня позиции на данный момент по этому вопросу нет», — сказал Милованов.



Министр считает, что его позиция будет формироваться на основе аналитики и данных, а не на основе «личных, эмоциональных мыслей».



«У меня, конечно, есть эмоции относительно войны: нас унижают, убивают, пытаются разрушить. Но я думаю, что экономическая политика должна быть построена на основе расчетов», — резюмировал Милованов.