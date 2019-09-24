Секретарь СНБО исключил привлечение российских инвестиций для развития Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк предлагает новую концепцию развития территории Донецкой и Луганской областей на линии соприкосновения с неподконтрольными районами, в частности, рассчитывает на привлечение международных организаций.



В интервью испанской газете El Pais, выдержки из которого приводит пресс-служба СНБО, Данилюк заявил о необходимости концентрации финансовых ресурсов на востоке Украины.



Он напомнил, что для запуска плана восстановления востока Украины был выбран Мариуполь, где в октябре состоится инвестиционный форум.



По словам Данилюка, на востоке страны должны заработать «новые больницы» и «новые школы», чтобы «Донбасс стал лицом реформ» в медицине и образовании. Кроме того, должны быть созданы условия для развития бизнеса с помощью соответствующего пакета мер по стимулированию малого и среднего бизнеса, прежде всего, для создания инфраструктуры и строительства дорог.



Секретарь СНБО отметил, что рассчитывает на участие международных организаций, таких как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, необходимо также привлекать местные бюджеты, убежден он. «Мы должны это сделать сейчас. Я передал эту концепцию правительству», — рассказал Данилюк.



Он не озвучил суммы средств для восстановления Донбасса, так как «необходимо точно все рассчитать».



На вопрос, будут ли привлечены российские инвестиции, Данилюк ответил: «Нам не нужны российские инвестиции». По его словам, эти средства должны быть выплачены территориям после их реинтеграции за причиненный вред.



Данилюк подчеркнул, что «война очень дорого нам стоит, но не мы ее начинали». По его словам, Украина тратит 5,4% ВВП на оборону и безопасность, выплачивает пенсии, в частности, тем, кто проживает на временно оккупированных территориях, а также внутренне перемещенным лицам, которых более 1,3 миллиона человек.



«Мы не получаем налогов от компаний, которые давали значительные поступления в бюджет. В результате войны мы сократили торговлю с Россией, которая использует свои транзитные рычаги, препятствуя нам вести торговые отношения с другими постсоветскими странами, такими, как Казахстан. <...> Украинские компании находят новые альтернативные рынки в Европе, таким образом, потери с одной стороны превращаются в достижения с другой», — оценил ситуацию секретарь СНБО.



Как сообщалось, команда президента Владимира Зеленского работает над созданием Фонда по восстановлению Донбасса.