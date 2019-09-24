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Глава Минобороны обещает к концу года определиться с переходом на контрактную армию

24 сентября 2019, 13:22

Глава Минобороны обещает к концу года определиться с переходом на контрактную армию

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, что после оценки ситуации в сфере безопасности руководство страны окончательно примет решение о переходе на контрактную армию. Об этом он сказал в интервью BBC News Україна.

На поставленный вопрос о возможности полного перехода на контрактную армию, Загороднюк затруднился ответить.

«На этот вопрос мы сможем ответить предварительно до конца года, а окончательно — в следующем году. Ведь чтобы ответить, мы должны знать окончательную структуру вооруженных сил. А для того чтобы это знать — надо ответить на вопрос о наших планах, угрозах и ситуации в сфере безопасности», — сказал он.

Также министр подчеркнул, что точно не хочет призыва срочников в зону операции Объединенных сил на Донбассе.

«Система построения ВС не должна базироваться на срочниках. Основной компонент — профессиональная армия. Это возможно сделать. Нельзя сказать: у нас отток, поэтому давайте закрывать срочниками. Наше системное решение — привлечение профессионалов», — добавил он.

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