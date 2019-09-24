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ВАКС не будет рассматривать дело, в котором фигурирует Ефремов

24 сентября 2019, 13:43

ВАКС не будет рассматривать дело, в котором фигурирует Ефремов

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) не будет рассматривать уголовное производство, обвиняемыми в котором являются экс-руководитель фракции от Партии регионов Александр Ефремов, а также бывшие народные депутаты этой же фракции Александр Стоян и от Коммунистической партии Украины Сергей Гордиенко. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В ходе подготовительного судебного заседание в этом производстве судьи определили, что данное дело не подсудно ВАКС.

Такое решение было принято в связи с тем, что 22 сентября вступили в силу изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которыми была разграничена подсудность относительно уголовных производств по коррупционным преступлениям между местными судами и ВАКС.

В свою очередь, прокуроры настаивали, что дело может и должно рассматриваться в ВАКС. Защита подсудимых по результатам подготовительного заседания была удовлетворена решением суда.

Теперь в Апелляционную палату ВАКС будет подано представление для принятия решения о направлении дела в другой суд. В то же время, по решению апелляционной инстанции дело может быть вновь возращено в ВАКС.

Экс-руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (часть 2 статьи 364 УК), соучастие в преступлении (часть 5 статьи 27 УК), а также служебном подлоге (часть 2 статьи 366 УК). Соучастников уголовного производства — экс-нардепов от Партии регионов и Компартии Украины — обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 364 и частью 2 статьи 366 УК.

Речь идет об уголовном производстве по факту принятия «диктаторских законов» в начале 2014 года в отношении Ефремова, Стояна и Гордиенко.

ТЕМЫ

Организации
ВАКС
Люди
Александр Ефремов

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