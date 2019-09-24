Зеленский подписал закон об утверждении плана обороны президентом

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет главе государства единолично утверждать план обороны Украины. Это следует из информации на сайте Верховной Рады.



Закон позволяет закрепить на законодательном уровне «необходимость разработки и утверждения президентом Украины плана обороны Украины», говорится в пояснительной записке. Согласно документу, президент также утверждает военно-административное деление территории страны.



Закон определяет план обороны Украины как совокупность документов, которые определяют содержание, объемы и сроки политических, экономических, социальных и других мероприятий, необходимых для защиты страны в случае вооруженного конфликта, а также порядок выбора исполнителей и для их воплощения. Порядок разработки плана обороны Украины должен определять Кабинет министров.