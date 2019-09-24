Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский подписал закон об утверждении плана обороны президентом

24 сентября 2019, 15:49

Зеленский подписал закон об утверждении плана обороны президентом

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет главе государства единолично утверждать план обороны Украины. Это следует из информации на сайте Верховной Рады.

Закон позволяет закрепить на законодательном уровне «необходимость разработки и утверждения президентом Украины плана обороны Украины», говорится в пояснительной записке. Согласно документу, президент также утверждает военно-административное деление территории страны.

Закон определяет план обороны Украины как совокупность документов, которые определяют содержание, объемы и сроки политических, экономических, социальных и других мероприятий, необходимых для защиты страны в случае вооруженного конфликта, а также порядок выбора исполнителей и для их воплощения. Порядок разработки плана обороны Украины должен определять Кабинет министров.

ТЕМЫ

Люди
Владимир Зеленский

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:55
Bild: Германия выдает визы жителям Донбасса с российскими паспортами
16:22
«ДНР» объявила о приезде автора «Ночного дозора» в Донецк
16:03
«ЛНР» отправила в тюрьму на 12 лет местного жителя «за шпионаж»
14:36
«ДНР»: В Харцызске нашли тело 13-летней девочки с ножевыми ранениями
11:56
ОБСЕ зафиксировала запрещенное вооружение в аэропорту Луганска
22:54
Подробности переговоров с Россией и рабский труд в тюрьмах под контролем «Л-ДНР». Главное за день
21:04
Коммунальным предприятиям Донецка не хватает кадров
13:21
«Представитель ДНР» во Франции вышел на свободу
10:36
В Горловке трое детей и один взрослый отравились газом
09:14
«ЛНР»: На шахте погиб горняк
22:23
Главные новости Донбасса за неделю
17:24
В Раде объяснили правила пересечения линии соприкосновения для граждан, которым еще нет 16 лет
14:21
В Станице Луганской началось строительство временного моста
15:51
СМИ: «Айдар» приблизил свои позиции к Горловке
14:42
На пункте пропуска «Станица Луганская» умер мужчина
все новости
17:33
Секретарь СНБО: Украина не позволит РФ разыгрывать карту с «федерализацией»
17:13
В Донецкой области по-прежнему растет задолженность по зарплате
16:55
Bild: Германия выдает визы жителям Донбасса с российскими паспортами
16:35
Князев подал в отставку с поста главы Нацполиции
16:22
«ДНР» объявила о приезде автора «Ночного дозора» в Донецк
16:03
«ЛНР» отправила в тюрьму на 12 лет местного жителя «за шпионаж»
15:49
Зеленский подписал закон об утверждении плана обороны президентом
14:48
СМИ: Суд ЕС снял с Януковича только прошлогодние санкции, но текущие — в силе
14:36
«ДНР»: В Харцызске нашли тело 13-летней девочки с ножевыми ранениями
13:43
ВАКС не будет рассматривать дело, в котором фигурирует Ефремов
13:22
Глава Минобороны обещает к концу года определиться с переходом на контрактную армию
12:58
У Януковича заявили, что суд отменил санкции ЕС против него
12:28
Секретарь СНБО исключил привлечение российских инвестиций для развития Донбасса
11:56
ОБСЕ зафиксировала запрещенное вооружение в аэропорту Луганска
11:21
Сенцов готов пожать руку Путину ради освобождения политических узников
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» с трудом обыграл «Десну»
22 сентября, 16:26
Шустер пообещал судиться с Коломойским. Перепалка в эфире
21 сентября, 11:32
На Донбассе изношены 60% водной инфраструктуры
20 сентября, 19:35
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция