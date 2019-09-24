Секретарь СНБО: Украина не позволит РФ разыгрывать карту с «федерализацией»

Украина не хочет, чтобы «особый статус» для отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) был инструментом для давления на внутреннюю политику страны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк в интервью испанской газете El Pais, передает пресс-служба СНБО.



«Украина является суверенным и унитарным государством. Мы никогда не согласимся, что кто-то извне через "особый статус" может влиять на наши решения как суверенной страны, влиять на наши внутренние и внешнеполитические направления или на наши союзы. Это решение нашего народа, и мы не хотим, чтобы "особый статус" стал инструментом для давления на внутреннюю политику независимого государства"», - сказал Данилюк.