Министр обороны прокомментировал возможность полного разведения войск на Донбассе

Украинская сторона в данный момент просчитывает риски полного разведения войск на Донбассе. Об этом в интервью ВВС Украина рассказал министр обороны Андрей Загороднюк.



«Разведение началось на тех участках, которые были заявлены, и сейчас мы должны увидеть, что делается с другой стороны. Что касается полного разведения, то было сделано политическое заявление, мы со своей стороны просчитываем все технические, организационные риски. Сейчас это все на стадии планирования», - сказал он.



Загороднюк сообщил, что с другой стороны наблюдается «комфортная ситуация» по разведению.



Но в тоже время отказался уточнить – отвел ли противник войска и технику.



«Когда мы увидим, что оно произошло, то все об этом узнают», - резюмировал он.