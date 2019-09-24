Во вторник на Донбассе погиб один украинский военнослужащий

На Донбассе во вторник, 24 сентября, военнослужащий операции Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба ООС.



«Обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего», - говорится в сообщении.



Ранее в штабе ООС сообщили о 24 случаях нарушения режима прекращения огня на Донбассе за минувшие сутки боевики. В ходе которых получили ранения двое украинских военных.