Трамп заявил, что продолжит задерживать финансовую помощь для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что он будет задерживать выделение финасововой помощи Украине. Об этом он сказал сегодня по прибытии на Генеральную ассамблею ООН, передает Reuters.



По словам Трампа, его решение связано с тем, что европейские страны не достаточно финансово помогают Украине.



«Я настаиваю, чтобы Европа внесла свой вклад в помощь Украине. Почему только США выделяют деньги?» - сказал Трамп.



По данным The Washington Post, Трамп приказал приостановить оборонительную помощь Украине минимум за неделю до телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле.



Один из чиновников заявил, что Трамп удерживал средства, опасаясь коррупции в Украине, а решение все же перевести деньги было мотивировано скорым окончанием финансового года 30 сентября.