«Мы ко всему готовы»: Зеленский об ожиданиях от встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он рассказал в комментарии hromadske в Нью-Йорке.



«У нас независимая страна. Мы ко всему готовы. Мы ожидаем поддержки, нам не нужна просто помощь, мы и так сильное государство. Хочется, чтобы просто США всегда поддерживали Украину и курс Украины в борьбе с агрессией и с войной. Мне кажется, что все так и есть, и все к тому идет. Я думаю, что у нас встреча будет очень теплая», — сказал глава украинского государства.



Зеленский добавил, что перед встречей с Трампом у него еще 10 встреч с лидерами других стран.



Ожидается, что Трамп и Зеленский встретятся 25 сентября 2019-го, это будет их первая встреча.