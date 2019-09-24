УЕФА определил хозяев трех финалов Лиги чемпионов

Во время заседания исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) были определены хозяева финалов Лиги чемпионов 2021, 2022 и 2023 годов. Об этом сообщается в Twitter Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).



В 20121 году решающий матч главного еврокубка примет российский Санкт-Петербург, через год после этого поединок состоится в Мюнхене на «Альянц-Арене», а затем - в Лондоне на «Уэмбли», что будет приурочено к столетнему юбилею открытия старого стадиона.



Также на заседании Севилья была выбрана местом проведением финала Лиги Европы УЕФА 2021 года.