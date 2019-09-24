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Новые траншеи на участках разведения и визы Германии по российским паспортам. Главное за день

24 сентября 2019, 22:55

Новые траншеи на участках разведения и визы Германии по российским паспортам. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 24 сентября.

Политика

Министр обороны Андрей Загороднюк рассказал, что украинская сторона в данный момент просчитывает риски полного разведения войск на Донбассе.

Немецкая газета Bild выяснила, что Германия выдает визы жителям неподконтрольных украинским властям районов Донецкой и Луганской областей, которые получили российские паспорта.

Экономика

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что одним из условий возврата украинских предприятий является закрепление за территорией «особого статуса» в Конституции.

Общество

ОБСЕ видела, как микроавтобус российской милиции 20 сентября вывез через неконтролируемый участок украино-российской границы двух гражданских лиц.

Права человека

Так называемый верховный суд при группировке «ЛНР» приговорил местного жителя Юрия Мерзлого к 12 годам по обвинению в «шпионаже».

Боевые действия

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали новые траншеи на участках разведения в районе Золотого и Петровского. По оценке миссии, они принадлежит вооруженным формированиям.

Также ОБСЕ зафиксировала 44 единицы вооружения, которое размещено в нарушение линий отвода в неподконтрольных украинским властям районах Донбасса.

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