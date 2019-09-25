Суд снял арест с «вертолетной площадки Януковича»

Киевский апелляционный суд снял арест с конгрессно-выставочного центра «Парковый», которую также называют «вертолетной площадкой Януковича». Об этом говорится в соответствующем решении суда, которое было принято 5 сентября.



Судьи пришли к выводу, что Генеральная прокуратура не доказала, что КВЦ «Парковый» является вещественным доказательством и связан с расследованием, которое касается нарушений во время его строительства.



Также следствие, по мнению суда, не обосновало необходимость ареста, а в самом расследовании не сообщалось о подозрении ни одному человеку. Таким образом суд отменил решение Голосеевского райсуда Киева от 2018 года об аресте «Паркового».



Кроме того, суд вынес новое постановление, которым отказал прокурорам в передаче конгрессно-выставочного центра в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

8 февраля Голосеевский райсуд Киева обязал вернуть «Парковый» бывшему владельцу - компании «Амадеус Ко». С августа 2018 года им управляли АРМА и Центр организации дорожного движения. Но 24 января 2019-го Хозсуд Киева по иску «Амадеус Ко» запретил им управлять КВЦ.



Позже в этом же месяце народный депутат Максим Ефимов объявил о покупке фирмы, владеющей КВЦ «Парковый». Также он заявил о намерении передать «Парковый» в управление международной компании.



КВЦ «Парковый» открыли в 2012 году. Тогдашний президент Виктор Янукович планировал использовать площадку, чтобы добираться на вертолете из Межигорья.