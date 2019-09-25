Главы МИД пяти стран отметили прогресс в расследовании крушения MH17

Министры иностранных дел Украины, Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии поприветствовали объявление первых подозрений в расследовании крушения пассажирского самолета «Боинг 777» в небе над Донбассом. Встреча министров стран, которые входят в состав Международной следственной группы, состоялась на полях 74-й сессии генассамблеи ООН 24 сентября.



«Участники отметили прогресс следствия и поздравили выдвижения первых подозрений. Ожидается, что судебные слушания начнутся в Нидерландах в марте 2020 году», — сообщили в пресс-службе украинского МИД.



Министры также подтвердили преданность своих стран расследованию и установлению справедливости по отношению к погибшим.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам – Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В мае власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.



Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малайзийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск.



Минобороны России утверждает, что «Бук» принадлежал Украине. В Киеве российские заявления назвали неправдивыми.