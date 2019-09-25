В Германии опровергли выдачу виз по российским паспортам жителям Донбасса

Министерство иностранных дел Германии опровергло сообщение газеты Bild о том, что немецкое правительство не различает различий между обычными паспортами граждан России и теми, которые, РФ выдает жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает DW.



Как следует из ответа на запрос журналистов, в немецком дипломатическом ведомстве не знают ни одного случая, когда владельцы подобных паспортов получили бы визы. В МИД напомнили, что в то же время жители территорий, подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР», могут обратиться по украинскому паспорту и въехать на территорию Германии без визы.



«Германия ведет переговоры на уровне ЕС о том, как вести себя с паспортами, выданными на Востоке Украины. Технические детали такой схемы еще предстоит уточнить», — отметили в МИД Германии.



В немецком внешнеполитическом ведомстве напомнили, что позиция официального Берлина по этому вопросу полностью соответствует заявлению, принятому на саммите ЕС-Украина 10 июля 2019. В нем было сказано: «ЕС в тесной координации со своими международными партнерами готов рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание российских паспортов, выданных с нарушением Минских соглашений».

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Выдача паспортов началась 14 июня.



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Решение России также раскритиковали на Западе.