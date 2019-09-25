«ДНР» приговорила дончанина к 14 годам тюрьмы за «шпионаж»

Группировка «ДНР» приговорила жителя Донецка Тимофеев А. Л к 14 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже» в пользу Службы безопасности Украины. Об этом сообщает «генпрокуратура» группировки.



Мужчину обвинили в том, что он якобы фотографировал места дислокации воинских частей и перемещение военной техники боевиков «народной милиции» и передавал украинской разведке.



Обвиняемый будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Преследование по обвинению в «шпионаже» — распространенная практика на территориях под контролем группировок «ДНР» и «ЛНР». Сепаратистские СМИ часто сообщают о «судебных» приговорах с тюремными сроками для местных жителей.



При этом в докладах Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Украине неоднократно сообщалось о грубых нарушениях при «расследовании» и «судебном рассмотрении» таких дел. В частности, задержанные уже априори считались виновными и дальнейшие действия «органов ДНР» становились лишь «формальностью».