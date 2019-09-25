СМИ: Шуфрича подозревают в сокрытии более 14 млн гривен

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного сокрытия более 14 млн гривен депутатом Верховной Рады Нестором Шуфричем (фракция «Оппозиционная платформа — За життя»). Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на источник в НАБУ.



Неназванный собеседник журналистов рассказал, что в НАБУ поступили материалы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. Изучив документы детективы открыли уголовное производство по статье 366-1 Уголовного кодекса.



По данным следствия, в 2016 году Шуфрич не указал стоимость 2 земельных участков, 2 жилых домов и 6 квартир.



Сведения об еще одном участке отсутствуют в декларациях.



За 2017 год Шуфрич указал информацию о стоимости квартир, но стоимость 2 арендованных в этом году автомобилей не указал, хотя она присутствовала в договорах аренды, а следовательно, была известна депутату.



Недостоверные сведения в декларации Шуфрича за 2016 год поданы на сумму более 14 млн гривен, а за 2017 — более 13 млн гривен.



Шуфрич задекларировал 443 тыс. гривен доходов и 2,4 млн долларов, 2,7 млн евро наличных за 2018 год.