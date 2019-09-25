В «ДНР» заявили, что пожар со взрывами произошел на алюминиевом заводе. Жителей эвакуируют

Фото: Инцидент Донецк / VK

Пожар в Куйбышевском районе Донецка произошел на заводе алюминиевых профилей, заявили в «народной милиции» при группировке «ДНР». Пожар — в районе наблюдаются черные столбы дыма, поочередно сменяющиеся белыми.



Отмечается, что в районе происшествия развернут оперативный штаб. Работают «силовики» и спасатели. Информации о пострадавших не поступало.



Как сообщает сепаратистский ресурс ДАН, Движение автомобилей в районе ЧП перекрыто. Также отмечается, что в непосредственной близости к месту происшествия, по улице Северодвинская, обнаружено повреждение жилого дома.



Также в «ДНР» утверждают, что утром в этом районе велся обстрел, в результате которого пострадали производственные помещения комбината «Зенит» (находится рядом с алюминиевым заводом), в котором находились запасы химических веществ. В связи с этим «МЧС ДНР» объявила об эвакуации местных жителей.





Сегодня утром в Донецке произошел крупный пожар, который сопровождался взрывами. В группировке «ДНР» причины происшествия не называют. По неподтвержденной информации, горит склад боеприпасов.



В украинском штабе ООС инофрмацию о пожаре не комментируют.