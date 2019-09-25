Президент Национального олимпийского комитета Украины (НОК) Сергей Бубка переизбран на пост вице-президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на 4 года. Об этом сообщает пресс-служба НОК.
Сергій Бубка з найбільшою кількістю голосів переобраний на посаду віце-президента IAAF!— НОК України (@OlympicUA) September 25, 2019
Детальніше: https://t.co/7rB9GagA6i@iaaforg @sergey_bubka pic.twitter.com/FFwQ5TWxzO
Бубка получил 139 голосов от национальных федераций стран, участвовавших в голосовании.
Президентом IAAF вновь избрали британца Себастьяна Коу.
Сергей Бубка стал вице-президентом ІААF в 2007 году.