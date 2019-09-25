Президент Национального олимпийского комитета Украины (НОК) Сергей Бубка переизбран на пост вице-президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на 4 года. Об этом сообщает пресс-служба НОК.



Бубка получил 139 голосов от национальных федераций стран, участвовавших в голосовании.



Президентом IAAF вновь избрали британца Себастьяна Коу.



Сергей Бубка стал вице-президентом ІААF в 2007 году.