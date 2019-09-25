Кабмин назначил заместителей нескольких министров. Геращенко стал замом Авакова

Кабинет министров Украины назначил еще 11 заместителей министров и государственных секретарей, сообщает пресс-служба правительства.



Так, в Министерстве внутренних дел назначены первый заместитель Сергей Яровой и пять заместителей — Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Антон Геращенко, Екатерина Павличенко и Александра Гогилашвили (с 26 сентября).





В Министерстве финансов назначили заместителя министра Павла Ходаковского и государственного секретаря министерства Константина Ващенко.



В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц назначили первого заместителя Антона Колумбета, в Министерстве цифровой трансформации — государственного секретаря Александра Рыженко, в Министерстве юстиции — заместителя по вопросам исполнительной службы Андрея Гайченко.



Кабмин также уволил Алексея Перевезенцева с должности государственного секретаря Министерства экономического развития и торговли и Владислава Андронова с должности государственного секретаря Министерства аграрной политики и продовольствия.



Кроме того, правительство согласовало назначение Тараса Греня и Ивана Собко заместителями главы Львовской областной государственной администрации.