Зеленский, Богдан и Пристайко пообщались с «Россией 1» о «нормандском формате» и переговорах с Путиным

На телеканале «Россия 1» вышел выпуск программы «60 минут» с комментариями президента Украины Владимира Зеленского, министра иностранных дел Вадима Пристайко и главы Офиса президента Андрея Богдана.
Российский ведущий Евгений Попов задавал им вопросы в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Вопросы касались ожиданий встречи лидеров «нормандского формата», имплементации «формулы Штайнмайера» и переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Разговор с Пристайко
Попов: Скажите, а почему не была подписана «формула Штайнмайера» все-таки Кучмой?
Пристайко: Откуда у вас такие данные?
Попов: Кучма сказал, что вы не против «формулы Штайнмайера», но подписывать ничего не будем.
Пристайко: Откуда вы знаете, что еще не подписана «формула Штайнмайера»?
Попов: То есть еще есть варианты?
Пристайко: Всегда есть варианты.
Попов: «Нормандский формат» будет в октябре, как считаете?
Пристайко: Если ваш президент согласится.
Попов: Ваш согласен?
Пристайко: Мы согласны все торе — лидерами, не хватает четвертого.
Разговр с Богданом
Попов: Обсуждается ли встреча в «нормандском формате», будет ли она в октябре?
Богдан: Обязательно будет.
Попов: Будет ли Трамп привлечен к переговорам?
Богдан: Я не знаю. Это вопрос к вам.
Попов: Как к нам? Россия, вроде, не против.
Богдан: Это же «вроде», видите.
Попов: Между нашими странами, считаете, потепление наступило? Хотя бы немного?
Богдан: Можно считать по-разному, но я вижу, что есть диалог. А диалог — это первый шаг к чему-то.
Попов: Переговоры Зеленский-Путин возможны в ближайшем будущем, как считаете?
Богдан: Мне кажется, что они обязательно будут. Единственное — кто будет еще присутствовать на этих переговорах. Это вопрос пока.
Попов: «Нормандский формат» то есть?
Богдан: «Нормандский формат».
Попов: В октябре, как можно быстрее?
Богдан: Мы очень надеемся на это.
Попов: Вы надеетесь на что? Что можно будет решить в октябре.
Богдан: Мы считаем, что можно решить все. Но это зависит в большей части также и от желания руководства
России. Поэтому вы как журналисты и ваши зрители как гражданское общество должны тоже давать сигналы своей власти, — что мир с Украиной необходим для развития обоих государств.
Попов: Почему Кучма не подписал [«формулу Штайнмайера»]?
Богдан: Я не знаю, я не в курсе. Это не моя компетенция.
Разговор с Зеленским
Попов: Будет ли «нормандская встреча» в октябре, как считаете?
Зеленский: Ждем встречу в «нормандском формате». Это очень важно, вы же знаете почему. Потому что мы хотим остановить войну, хотим вернуть украинские территории: часть Донбасса оккупированного, Донецк, Луганск и Крым, если честно.