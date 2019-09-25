Зеленский, Богдан и Пристайко пообщались с «Россией 1» о «нормандском формате» и переговорах с Путиным

На телеканале «Россия 1» вышел выпуск программы «60 минут» с комментариями президента Украины Владимира Зеленского, министра иностранных дел Вадима Пристайко и главы Офиса президента Андрея Богдана.



Российский ведущий Евгений Попов задавал им вопросы в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Вопросы касались ожиданий встречи лидеров «нормандского формата», имплементации «формулы Штайнмайера» и переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.



Разговор с Пристайко



Попов: Скажите, а почему не была подписана «формула Штайнмайера» все-таки Кучмой?



Пристайко: Откуда у вас такие данные?



Попов: Кучма сказал, что вы не против «формулы Штайнмайера», но подписывать ничего не будем.



Пристайко: Откуда вы знаете, что еще не подписана «формула Штайнмайера»?



Попов: То есть еще есть варианты?



Пристайко: Всегда есть варианты.



Попов: «Нормандский формат» будет в октябре, как считаете?



Пристайко: Если ваш президент согласится.



Попов: Ваш согласен?



Пристайко: Мы согласны все торе — лидерами, не хватает четвертого.



Разговр с Богданом



Попов: Обсуждается ли встреча в «нормандском формате», будет ли она в октябре?



Богдан: Обязательно будет.



Попов: Будет ли Трамп привлечен к переговорам?



Богдан: Я не знаю. Это вопрос к вам.



Попов: Как к нам? Россия, вроде, не против.



Богдан: Это же «вроде», видите.



Попов: Между нашими странами, считаете, потепление наступило? Хотя бы немного?



Богдан: Можно считать по-разному, но я вижу, что есть диалог. А диалог — это первый шаг к чему-то.



Попов: Переговоры Зеленский-Путин возможны в ближайшем будущем, как считаете?



Богдан: Мне кажется, что они обязательно будут. Единственное — кто будет еще присутствовать на этих переговорах. Это вопрос пока.



Попов: «Нормандский формат» то есть?



Богдан: «Нормандский формат».



Попов: В октябре, как можно быстрее?



Богдан: Мы очень надеемся на это.



Попов: Вы надеетесь на что? Что можно будет решить в октябре.



Богдан: Мы считаем, что можно решить все. Но это зависит в большей части также и от желания руководства

России. Поэтому вы как журналисты и ваши зрители как гражданское общество должны тоже давать сигналы своей власти, — что мир с Украиной необходим для развития обоих государств.



Попов: Почему Кучма не подписал [«формулу Штайнмайера»]?



Богдан: Я не знаю, я не в курсе. Это не моя компетенция.



Разговор с Зеленским



Попов: Будет ли «нормандская встреча» в октябре, как считаете?



Зеленский: Ждем встречу в «нормандском формате». Это очень важно, вы же знаете почему. Потому что мы хотим остановить войну, хотим вернуть украинские территории: часть Донбасса оккупированного, Донецк, Луганск и Крым, если честно.