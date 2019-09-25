Зеленский в ООН рассказал, на что Украина не пойдет ради окончания войны

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что завершение войны и возвращение всех оккупированных территорий является его первоочередными задачами, но не ценой жизней украинских граждан и права Украины на собственный выбор.



«Завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и господство мира является моей задачей. Но не ценой жизни наших граждан, свободы или права Украины на собственный выбор», — сказал он во время своего выступления в рамках общих дебатов на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.



По словам Зеленского, именно по этой причине Украина нуждается в мировой поддержке. «Я понимаю: все присутствующие здесь имеют собственные государственные заботы, и чужие проблемы не должны волновать вас больше своих собственных. Я понимаю, это жизнь. Но в современном мире, где мы с вами живем, больше нет чужой войны. И никто из вас не сможет чувствовать себя в безопасности, когда идет война в Украине, когда идет война в Европе. И фатальной может стать мысль, что вас это все не касается и никогда не коснется», — подчеркнул он.



Глава государства считает, что нельзя мыслить о глобальном и закрывать глаза на детали или, как кому-то кажется, даже мелочи, потому что «именно так закладывался фундамент для двух мировых войн». «И ценой невнимательности, ценой молчания, бездействия или нежелания отступить от собственных амбиций в конечном итоге стали десятки миллионов человеческих жизней. Неужели человечество начало забывать об этих страшных уроках истории», — заявил Зеленский.



Свое выступление в ООН Зеленский начал с истории о погибшем на Донбассе оперном певце Василии Слипаке.