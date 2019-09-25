Лавров заявил, что беседовал с Зеленским об «особом статусе» Донбасса

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что во время короткой беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским была подтверждена приверженность Минским договоренностям. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Не было переговоров, была беседа. Мы обсудили, где мы находимся, с обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями», — сказал Лавров в среду журналистам.



Он отметил, что слышал противоречивые высказывания советников Зеленского о том, что «никакого статуса Донбасса не будет», в связи с чем приветствовал слова президента Украины. «Я всё-таки буду исходить из того, что мне сказал президент Украины, а не то, что пишут о высказываниях его команды», — добавил Лавров.

Встреча Лаврова и Зеленского состоялась «на полях» Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.



По информации агентства, они также обсудили подготовку ко встрече лидеров «нормандской четверки».