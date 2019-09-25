Встреча президентов США и Украины состоялась. Сегодня продолжат в «рабочем режиме»

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой встретился с президентом США Дональдом Трампом и его женой Меланьей Трамп. Об этом сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в Twitter.



Общение состоялось 24 сентября на официальном приеме, устроенном президентом США и его женой.



Сегодня, 25 сентября, пройдет двусторонняя встреча президентов Украины и США.

Вчора поспілкувалися з @RealDonaldTrump та @FLOTUS на Офіційному прийнятті від Президента США та Першої леді. Сьогодні продовжимо у робочому режимі! pic.twitter.com/8pnu5nHxgU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 25, 2019

В комментарии CNN Зеленский отметил, что его разговор с Дональдом Трампом является частным и конфиденциальной. Украинский президент не стал отвечать, связывает ли он задержку военной помощи США Украине с требованием расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.



В комментарии российским корреспондентам Зеленский заявил, что на него может давить только его шестилетний сын.