СБУ вывезла с неподконтрольного Донбасса еще одного боевика

Контрразведка Службы безопасности Украины вывезла на контролируемую украинской властью территорию и задержала участника группировки «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Как сообщается, боевика объявили в розыск по подозрению в участии в деятельности террористической организации и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.



«Задержанный житель Луганской области в составе террористических группировок так называемой "ЛНР" на протяжении 2014-2015 годов принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО, в частности в ожесточенных боевых действиях неподалеку Дебальцево. Впоследствии он осуществлял боевое дежурство на блокпостах НВФ "ЛНР" неподалеку оккупированного Сорокиного. По состоянию на сентябрь 2019 года он проходил военную службу в так называемом "Таможенном комитете ЛНР"», - говорится в сообщении.



В настоящее время осуществляются следственные действия и решается вопрос относительно избрания задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение им преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.