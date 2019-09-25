В штабе ООС не нашли утечки данных журналистов, которые подали документы на аккредитацию

В пресс-центре операции Объединенных сил (ООС) заявили, что в ходе внутренней проверки не выявили утечки персональных данных зарубежных и украинских журналистов, аккредитовавшихся для работы на Донбассе. Об этом сообщается на странице штаба в Facebook.



«В рамках внутренней проверки вероятной утечки персональных данных зарубежных и украинских журналистов, которые подали заявки на аккредитацию для работы в районе проведения операции Объединенных сил в пресс-центре ОС сообщают следующее: в указанный в заметке период инцидентов, связанных с вмешательством в работу сетей электронного документооборота не обнаружено», - говорится в сообщении.



Также подчеркнули, что электронные адреса, которыми пресс-центр ООС пользуется для коммуникации, защищены соглашениями о конфиденциальности, действующими в контексте публичных договоров по оказанию услуг электронной почты.



«Подчеркиваем, что персональные данные обрабатываются не более, чем это необходимо для идентификации лица для проведения аккредитации в районе проведения операции Объединенных сил», - говорится в информации.



Вместе с тем в штабе было принято решение о смене электронного адреса для аккредитации представителей СМИ для работы в районе проведения операции Объединенных сил - [email protected].



Также в пресс-центре ООС сообщают, что с целью предупреждения возможных следующих инцидентов просим представителей СМИ свои данные отправлять в защищенных соответствующим образом архивах и предоставлять к ним доступ в безопасный способ.