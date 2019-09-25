Глава Луганской ОГА: Из-за блокады область потеряла 1,4 млрд гривен

За два года запрета торговой блокады бюджет Луганской области потерял 1,4 млрд гривен. Об этом глава Луганской ОГА Виталий Комарницкий рассказал в интервью «Громадському».



«В этом году бюджет области составил 4,1 млрд гривен, но доходы областного бюджета – 546 млн гривен. Плюс 146 млн гривен – базовая дотация. Итак, на развитие идет 692 млн. Это те деньги, которыми область может распоряжаться, из которых можно формировать бюджет развития», - рассказал Комарницкий.



По его словам, в этом году в результате блокады область потеряла 740-745 миллионов.



«Это в полтора раза больше, чем доходы областного бюджета», – добавил он.



Также Луганская ОГА подала предложения к проекту бюджета Украины на 2020 год в которых есть запрос на выделение региону «дополнительной дотации для компенсации потерь доходов с общего фонда в результате экономической блокады неподконтрольных территорий в сумме 1403,7 млн гривен».