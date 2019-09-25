Трамп сказал, что постарается приехать в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Дональда Трампа в Украину.



«Я знаю, что вы никогда не были в Украине. Я вас приглашаю посетить нашу страну», - сказал он.



В ответ Трамп сказал, что попробует и отметил, что знает немало украинцев.



«Я знаю много людей из Украины, это отличные люди. Во время проведения конкурсов мисс Вселенная много лет назад. У нас была победительница из Украины, и мы много узнали о стране. Я думаю, что это страна с огромным потенциалом», - сказал американской президент.