Трамп надеется, что Зеленскому удастся договориться с Путиным

Президент США Дональд Трамп ввыразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин смогут встретиться и решить проблемы, существующие в российско-украинских отношениях.



«Я надеюсь, что вы и президент Путин сможете собраться вместе и решить проблемы», - сказал Трамп.



Он также констатировал, что Киеву и Москве удалось недавно добиться прогресса в отношениях.



«Вы недавно добились прогресса [в отношениях] с Россией. И продолжайте делать это», - посоветовал американский лидер.