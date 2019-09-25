Зеленский о деле Байдена: Я не могу ни на кого давить, я никому не звонил

Президент Владимир Зеленский Украина независимая страна и никто не влиял на нее, а сам он не может влиять на следственные органы в Украине. Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос о якобы давлении президента Дональда Трампа на него для расследования дела в отношении сына Джо Байдена.



Зеленский отметил, что не обращался к новому генпрокурору Руслану Рябошапке по любому расследованию, в том числе и по делу сына Джо Байдена, основного конкурента Трампа на выборах.



«Я не могу ни на кого давить, я никому не звонил, не просил. Рябошапка должен рассматривать любые дела, какие здесь обещания», — сказал президент Украины.



На вопрос, расследует ли сейчас ГПУ дело против сына Байдена, Зеленский ответил: «Вы меня извините, у нас есть своя страна, у нас есть много более важных, действительно важных вопросов. Вы знаете, это дела, очень важные для каждого украинца — это Иловайск, это Майдан, это коррупция, о которой сейчас говорил президент Трамп, и вы знаете, над чем он работает».