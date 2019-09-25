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В ОБСЕ рассказали о ранении женщины и повреждении газопровода на Донбассе

25 сентября 2019, 22:40

В ОБСЕ рассказали о ранении женщины и повреждении газопровода на Донбассе

В результате обстрела 23 сентября получила ранения жительница села Пикузы (ранее Коминтерново) под Мариуполем. В селе Верхнешироковское в ходе обстрела 22 сентября появились воронки и повреждения. Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ.

«24 сентября в больнице в н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 102 км к юго-востоку от Донецка) 60-летняя женщина рассказала наблюдателям, что 23 сентября, находясь у себя во дворе в н. п. Пикузы (быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 92 км к югу от Донецка), она услышала взрыв и почувствовала боль в правой ноге, после чего раздалась канонада многочисленных взрывов», - говорится в отчете.

В той же больнице медперсонал сообщил команде ОБСЕ, что 23 сентября к ним поступила женщина с осколочными ранениями верхней части правой ноги.

Патруль миссии попытался проехать в Пикузы, но боевики запретили наблюдателям проезд в населенный пункт.

В подконтрольном группировке «ДНР» селе Верхнешироковское (ранее Октябрь) наблюдатели миссии зафиксировали многочисленные воронки и повреждения в результате обстрела 22 сентября.

Воронки от снарядов наблюдатели видели по ул. Щорса, 28, ул. Щорса, 27. Также по последнему адресу миссия обнаружила следы от поражения осколками на газопроводе и множественные следы от поражения осколками на металлическом заборе.

По оценке ОБСЕ, большинство воронок образовались от разрыва 122-мм артиллерийских снарядов, выпущенных из западного направления.

Местные жители рассказали, что обстрел произошел вечером 22 сентября.

В миссии подчеркнули, что члены вооруженных формирований регулярно не допускают патрули СММ в район Верхнешироковского.

 

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