Пожар в Донецке и обвинения в «шпионаже». Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 25 сентября.

Политика

Лавров заявил, что беседовал с Зеленским об «особом статусе» Донбасса.



Министерство иностранных дел Германии опровергло сообщение газеты Bild о том, что немецкое правительство не различает различий между обычными паспортами граждан России и теми, которые, РФ выдает жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Общество



В Станице Луганской специалисты собирали металлическую опору временного моста и начали укладку древесины на пешеходную часть моста.



Служба безопасности Украины вывезла на контролируемую украинской властью территорию и задержала участника группировки «ЛНР».



В Донецке произошел крупный пожар, который сопровождался взрывами. В непосредственной близости к месту происшествия был поврежден жилой дом, «МЧС ДНР» объявила об эвакуации местных жителей. В группировке «ДНР» утверждают, что пожар произошел на заводе алюминиевых профилей.



Права человека



Группировка «ДНР» приговорила жителя Донецка к 14 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже».



Боевые действия



В миссии ОБСЕ сообщили о ранении жительницы неподконтольного села Пикузы (ранее Коминтерново в результате обстрела 23 сентября, а также о новых воронках и повреждениях в селе Верхнешироковское в ходе обстрела 22 сентября.



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